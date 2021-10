Warum der neue Casinos-Chef aus dem Ausland kommt

Kern kennt sich im internationalen Gaming-Business gut aus. Er war im Aufsichtsrat von betandwin, ebenfalls ein Online-Anbieter von Casinos-Spielen. Sein Mandat bei der Tochter bwin.party legte er nach seiner ÖBAG-Bestellung zurück.

Tipico in Österreich

Auch Tipico bot in Österreich illegal Online-Gaming an. Mit 1. Februar 2021 stellten die Deutschen das Tipico Casino in Österreich ein, der Grund dürfte eine Bewerbung um eine neue Konzession in Deutschland gewesen sein. Behörden schauen bei Lizensierungen sehr genau hin, was ein Bewerber im Ausland so treibt.

Beim Prozessfinanzierer AdvoFin hängen Tipico in Österreich noch 43 Spielerklagen mit einer Gesamtsumme von einer Million Euro nach, bestätigte AdvoFin-Vorstand Gerhard Wüest.