Casinos-Affäre: "Das Unternehmen stand am Abgrund"

Bei einem Management-Meeting zuvor hätten die Direktoren aller Casinos-Betriebe über die „katastrophale Stimmung“ in der Belegschaft geklagt. Darüber, wie belastend es sei, „in einem Unternehmen zu arbeiten, das jeden Tag negativ in den Medien steht“. „Unglaublich herausfordernd“ sei die Situation gewesen, für die Mitarbeiter, besonders für jene, die direkt mit den Kunden zu tun hatten, als auch für sie selbst.

Christian W., seit Kurzem in Pension und damals als Vize-Zentralbetriebsratsvorsitzender im Aufsichtsrat des Casinos-Konzerns (Casag), schildert die Lage noch drastischer. Die Gäste seien ausgeblieben, sagt der ehemalige Croupier, vor allem die hoch spielenden Kunden. Das Unternehmen, so W., „stand am Abgrund seiner ehemaligen guten Reputation. Wir standen mit dem Rücken zur Wand“. Die intensiven Medienberichte hätten aus dem FPÖ-Skandal einen Casinos-Skandal werden lassen und das Unternehmen „in die Schmuddelecke gestellt“. Ordentliche Ergebnisse einzuspielen, sei nicht mehr möglich gewesen.

Früher seien die Casinos eine der wertvollsten Marken in Österreich gewesen, „und dann sind wir total abgestürzt“. Die öffentliche Wahrnehmung hätte auch katastrophale Folgen im Ausland haben können, wo die Casinos mit ihrer internationalen Tochter präsent seien. Etliche Länder würden sehr sensibel auf Korruptionsverdacht reagieren und hätten Lizenzen entziehen können. Daher habe er im Aufsichtsrat die Abberufung von Sidlo eingefordert, nicht aber die Entlassung.

Zur Klarstellung: Sidlo wird nicht Korruption vorgeworfen. Die WKStA vermutet, dass es bei der Bestellung von Sidlo zwischen der FPÖ und dem Novomatic-Konzern (damals an den Casinos beteiligt) einen Deal gegeben habe. Er betreibe keine Schuldzuweisung gegen Sidlo, betonte der Ex-Betriebsrat denn auch. Die Bestellung sei, aus damaliger Sicht, völlig korrekt abgelaufen.