Unvereinbarkeits-Vorwürfe gegen Aufsichtsratschef der OMV

Die Gruppe sei ein direkter Konkurrent der OMV, Garretts Aufsichtsratsvorsitz sei „grob unvereinbar und widerspricht allen Compliance-Grundsätzen. Das wäre ja so, als ob der Chef von T-Mobile Aufsichtsratsvorsitzender bei der Telekom Austria würde“, argumentieren Player in der Öl- und Gasindustrie gegenüber dem KURIER, die sich allerdings namentlich nicht zitieren lassen. Mit der OMV will man sich dann lieber doch nicht öffentlich anlegen.

Tatsächlich ist Marquard & Bahls in etlichen EU-Ländern ein Mitbewerber der teilstaatlichen OMV. In vielen Bereichen, vor allem mit der Tochter Mabanaft, bei Jet Fuel, im Großhandel mit Diesel, Benzin, Heizöl und Biodiesel, bei Lkw-Tankkarten, den OIL!-Tankstellen direkt in Österreich sowie in der Petrochemie. Außerdem sind die Deutschen europaweit im Gasgeschäft, (noch) einem der Standbeine der OMV.

Bas Verkoojen, Ex-Verkaufsleiter der OMV, bewarb sich nach seinem Abgang in Österreich erfolgreich bei der Marquard&Bahls-Tochter Oiltanking.