Wie Alfred Stern die OMV zum Nachhaltigkeits-Konzern umbauen will

Er erwähnte als Beispiel das Co-Processing, ein innovatives Verfahren, bei dem ab 2023 große Mengen an fossilem Diesel CO2-senkend durch Biodiesel ersetzt werden können. Dafür werden in der Raffinerie Schwechat 200 Millionen Euro investiert. Auch Wasserstoff sei ein wichtiges Thema. Aus der E-Mobilität hat sich die OMV kürzlich zurückgezogen und ihren Anteil an Smatrics, dem größten heimischen Betreiber von Schnell-Ladestationen, wieder an den Verbund zurück gegeben. Das Unternehmen sei beim Verbund besser aufgehoben, begründete Stern.

Er ließ noch offen, ob sich die OMV aus dem rumänischen Öl- und Gaskonzern Petrom zurückziehen wird. Wie es mit der Beteiligung am Öl- und Gasfeld Urengoy in Westsibierien weiter geht, beantwortet Stern ebenfalls noch nicht. Es war das erste große Projekt seines stark Russland-affinen Vorgängers, die Entscheidung ist bis 2022 aufgeschoben.

Die Transformation wird alles andere als einfach für Unternehmen und Belegschaft. Stern sprach von einem steinigen Weg, „es wäre leichter, business as usual weiter zu betreiben“. Der Umbau der OMV solle aber die Profitabilität nicht verschlechtern.

„Vertrauen und Lernen“

Mit Stern wird nach Seele, der tiefe Gräben aufgerissen hatte, auch eine neue Unternehmenskultur in Österreichs größten Industrie-Konzern einziehen. Die Unternehmenskultur sei ein essenzielles Element der Transformation, sagte Stern. Als wichtigste Ziele nannte er in diesem Zusammenhang den Aufbau einer „Vertrauens- und Lernkultur“. Man müsse mit Kritik umgehen können und brauche den Diskurs, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Er glaube auch, dass die Mitarbeiter (weltweit insgesamt 25.000) die Veränderungen akzeptieren würden.

Stern will nicht nur intern das Klima verbessern, sondern auch nach außen. Nachhaltigkeit sei heute Mainstream und kein Minderheitsthema, die OMV werde gegenüber Greenpeace und anderen Stakeholdern auf den Dialog setzen. Ebenfalls ein anderer Zugang, als ihn Seele hatte.