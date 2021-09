Greift Ex-OMV-Chef Seele nach dem Aufsichtsrat ?

„Im Zorn und Ärger zu gehen wäre ungesund, ich gehe mit einem strahlenden Lächeln. Ich gehe mit Freude“, tönte Rainer Seele am 28. Juli in seinem letzten Pressegespräch als OMV-Konzernchef. Am Dienstag drehte der 61-Jährige seine Abschiedsrunden in der Konzernzentrale im Glasturm in der Wiener Trabrennstraße. Es könnte allerdings sein, dass Seele den teilstaatlichen Öl- und Gaskonzern gar nicht verlässt.Derzeit verdichten sich die Gerüchte, dass Seele nach der Beendigung seines formal noch bis Ende Juni 2022 laufenden Vorstandsvertrages in den Aufsichtsrat der OMV wechselt. Ursprünglich hatte Seele angekündigt, er werde seinen Vertrag als Vorstand noch voll abdienen.