ÖBB, ÖBAG, OMV, Mückstein: Kommen und Gehen der Kommunikationschefs

In der obersten Etagen der Kommunikationsbranche ist viel Bewegung gekommen. Mit 3. Jänner übernimmt Peter N. Thier, 48, die Leitung Konzernkommunikation & Brand Management bei den ÖBB. Thier kommt aus der Erste Group, war etliche Jahre Pressesprecher der AUA und ging dann wieder zurück in die Erste Group, die er kürzlich wieder verließ.

Bei den ÖBB folgt er Robert Lechner, der mit 16. Dezember die Leitung der Kommunikation im Kabinett des grünen Gesundheitsministers Wolfgang Mückstein übernimmt. Der ehemalige Wirtchaftsjournalist Lechner war vor den ÖBB beim Öl- und Gaskonzern OMV und hatte sich unter Konzernchef Rainer Seele verabschiedet.

Apropos OMV. Dort wird derzeit eine Nachfolgerin des kurzfristig gegangenen Kommunikationschefs Hans-Peter Siebenhaar gesucht. der vormalige Handelsblatt-Korrespondent Siebenhaar war noch in der Schlussphase von Seele in den Konzern geholt worden. Wie man hört, ist die Vorgabe an den Headhunter eine Frau.

Ebenfalls neu geordnet wird die Kommunikation bei der Staatsholding ÖBAG. Die mit Februar amtierende neue Alleinvorständin Edith Hlawati dürfte mit Hilfe des Headhunters Korn Ferry ihren Pressechef schon gefunden haben, der Vertrag ist aber noch nicht unterschrieben.