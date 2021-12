Die neue Strategie der OMV im Aufsichtsrat

Stern wird gute Nerven brauchen. Während Leonore Gewessler die Transformation zu langsam geht und die grüne Klimaministerin Druck macht, fürchten Gewerkschaft und Belegschaftsvertreter um den Standort Gänserndorf. Bis zu 2000 Jobs könnten in Österreich gestrichen werden, wird kolportiert. Auch in SPÖ und ÖVP Niederösterreich gibt es Skepsis, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner muss schließlich in 13 Monaten eine Wahl schlagen. Ein Aus für Gänserndorf (530 Mitarbeiter) ist in der Strategie allerdings nicht vorgesehen. Im Gegenteil, dort soll „full potential“ produziert werden. Über den Abbau von Jobs oder Restrukturierungen findet sich nichts im Strategiepapier. Freilich ist auch klar, dass die Jobs langfristig nicht dieselben bleiben.

Die Mehrheitsbeteiligung an der rumänischen Petrom, dem größten Energie-Unternehmen in Südosteuropa, will die OMV behalten. Petrom gab jetzt bekannt, bis 2030 elf Milliarden Euro zu investieren, einen großen Teil davon in Dekarbonisierung und Erneuerbare Energien. Sowie in das Gasförderprojekt Neptun am Schwarzen Meer und in die Optimierung von Raffinerie und Tankstellen. Auch Petrom soll bis 2050 CO 2 -neutral werden.

Fragt sich, ob die OMV in Russland überhaupt weiter investiert. Bis Mitte 2022 muss über das von Seele mit Gazprom verhandelte Non-Binding Agreement für eine Beteiligung am sibirischen Öl- und Gasfeld Urengoy entschieden werden.