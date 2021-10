Wirtschaft hinkt Haushalten bei CO2-Zielen hinterher

Der Schadstoffausstoß der österreichischen Haushalte hat zwischen 1995 und 2019 deutlich abgenommen (siehe Grafik). Beim Schwefeldioxid beträgt der Rückgang sogar 93 Prozent.

Auch die Wirtschaft hat in vielen Bereichen dazu beigetragen, die Luftqualität in Österreich zu verbessern. Die Rückgänge sind aber in fast allen Bereichen geringer. Bei Ammoniak gab es ein leichtes Plus, der Ausstoß von Stickoxiden stieg sogar um 8 Prozent, während der von Haushalten um die Hälfte abnahm.