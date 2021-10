Kohle trotz Klimazielen auf dem Vormarsch

Während europaweit die Energiewende propagiert wird, zeichnet sich ein gegenläufiger Trend ab. Ausgerechnet Kohle, der schmutzigste der fossilen Energieträger, gewinnt weltweit betrachtet an Bedeutung.

In Europa liegt der heuer gestiegene Kohleverbrauch vor allem an dem schwachen Ertragsjahr bei erneuerbaren Energien. So hat in Deutschland die Stromproduktion aus Kohlekraftwerken im ersten Halbjahr die aus Windenergie übertroffen. International betrachtet wirkt sich der hohe Gaspreis aus, denn Kohle wird dadurch zur günstigeren Alternative. Die Entwicklung ist allerdings nicht neu: Seit dem Abschluss des Pariser Abkommens 2015 ist die weltweit installierte Kohlekraftwerksleistung um 157 Gigawatt (GW) gestiegen. Das entspricht der Produktion von Deutschland, Russland, Japan und der Türkei zusammen.