Hoher Gaspreis: Abwarten, bis es billiger wird

Die große Mehrheit der Kunden hat Standard-Verträge mit vorgegebenen Preisen. Viele Gas-Anbieter haben ihre vereinbarten Preise bisher nicht erhöht. Wenn der Vertrag noch bis zum Frühjahr läuft, ist es laut den Energieexperten der E-Control sinnvoll, bis nach der Heizsaison mit dem Wechsel des Gas-Anbieters zuzuwarten. „Wir rechnen nicht damit, dass die Hochpreisphase von extrem langer Dauer sein wird“, lautet die Prognose von E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch. Auch Strom könnte dann billiger werden.

Die Gründe für den aktuell sehr hohen Gaspreis sind bekannt: Hohe Nachfrage nach den Corona-Einschränkungen, hohe Nachfrage in Asien, geringere Liefermengen wegen Wartungsarbeiten aus Norwegen und geringere Liefermengen aus Russland. Versorgungsengpass gibt es keinen: Die für Österreich relevanten Gasspeicher sind laut E-Control zwischen 66 und 87 Prozent gefüllt.

Die von der Regierung angekündigte Einführung einer CO 2 -Steuer verteuert das Heizen für einen durchschnittlichen Haushalt vorerst um 80 bis 90 Euro pro Jahr. Beim Strom hat die neue Steuer keine kurzfristigen Auswirkungen. Die Kohlekraftwerke im Ausland bezahlen bereits über den Emissionshandel eine CO 2 -Abgabe. Für Atomkraftwerke im Ausland und erneuerbare Energieträger fällt keine zusätzliche Abgabe an. Österreich importiert in den Wintermonaten Atomstrom, etwa aus Temelin.

Das eigentliche Thema der Pressekonferenz der E-Control war die Energie Markt-Liberalisierung vor 20 Jahren. Ein kurzer Rückblick: Einst gab es pro Bundesland nur einen Energielieferanten. Ein Wechsel des Lieferanten war nicht möglich. Die Kunden mussten bezahlen, was verlangt wurde.