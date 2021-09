Ölpreis klettert auf höchsten Stand seit drei Jahren

Die Ölpreise haben ihren Höhenflug der vergangenen Wochen am Dienstag fortgesetzt. Nordseeöl der Marke Brent kostete erstmals seit etwa drei Jahren mehr als 80 US-Dollar, während US-Rohöl über der Marke von 76 Dollar notierte.

Die Preise für Energie, und somit auch für Erdöl, steigen mit der weltweiten Konjunkturerholung in Folge Lockerungen von Corona-Maßnahmen bereits seit Monaten. Dazu kommt ein Rückgang der Ölförderung in den USA, wodurch das Angebot verknappt wird. Aufgrund des Hurrikans Ida musste die Förderung im Golf von Mexiko vorübergehend eingestellt werden und auch Wochen danach liegt sie nach Schätzung der deutschen Commerzbank noch um 300.000 Barrel je Tag niedriger.

Zudem hält die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) die Fördermengen seit dem Einbruch der Nachfrage im Vorjahr aufgrund der Corona-Pandemie gedrosselt. Die Mengen wurden seitdem nur schrittweise angehoben. Die Maßnahme soll der Stabilisierung der Preise dienen, wie lange sie noch fortgesetzt wird, ist fraglich.

Hoher Gaspreis

Außerdem wirken sich die hohen Preise für Erdgas aus (der KURIER berichtete). „In vielen Fällen sind Diesel und Benzin der Ersatz für Gas“, so Kevin Solomon, Energieanalyst beim Brokerhaus StoneX. Die Preise der beiden Energieträger treiben sich also gegenseitig in die Höhe.