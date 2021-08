Heftige Turbulenzen auf dem internationalen Gasmarkt

Der rasante Anstieg hat mehrere Gründe. Erstens hat das weltweite Anspringen der Konjunktur zu einer hohen Energienachfrage geführt. Das betrifft auch Öl, Kohle sowie Strom und beschert Energiekonzernen hohe Gewinne (der KURIER berichtete). Auch der hohe CO2-Preis wirkt sich aus.

„Gleichzeitig finden oder fanden bei mehreren Gasleitungen Wartungsarbeiten statt, etwa in Norwegen oder bei den russischen Pipelines Jamal und Nord Stream“, so Lukas Zwieb von der AEA. Dazu kommt, dass die Produktion aus erneuerbaren Energien heuer aufgrund niedrigerer Pegelstände der Flüsse und einer Windflaute in der Nordsee vergleichsweise niedrig war. Es musste also mehr Gas verstromt werden. Auch hat der vergleichsweise kühle Frühling zu einer langen Heizperiode geführt.

Manche Beobachter vermuten, dass Russland Gas absichtlich verknappt, um Druck auf die Fertigstellung der Ostseepipeline Nord Stream 2 aufzubauen. Die vereinbarten Mengen werden jedoch geliefert, die beklagte künstliche Verknappung besteht also nur insofern, als keine zusätzlichen Kapazitäten bereitgestellt werden.