Wirecard-Prozess: Kronzeuge packt heute aus

Mehr als drei Milliarden Euro Schaden

Die vierte Strafkammer des Landgerichts MĂŒnchen I hatte den Prozess in der vergangenen Woche eröffnet. Das Gericht hat gut 100 Prozesstage bis Ende 2023 angesetzt. Im Wirecard-Prozess fordert die Verteidigung von Markus Braun erneut die Aussetzung des Verfahrens. Brauns Anwalt Alfred Dierlamm warf der Staatsanwaltschaft am dritten Verhandlungstag vor, Parallelermittlungen zu fĂŒhren und Unterlagen nach „GutdĂŒnken“ zur VerfĂŒgung zu stellen. Die Verfahrensbeteiligten wĂŒrden weiterhin mit Unterlagen und Daten â€žĂŒberflutet“, sagte Dierlamm am Montag. Die Ermittlungen, die parallel gefĂŒhrt wĂŒrden, seien ein „Fass ohne Boden“.

Der Aufschub der Ermittlungen habe nur dem Zweck gedient, die Frist des Oberlandesgerichts zur Anklageerhebung einzuhalten: „Es durfte unter keinen UmstĂ€nden die Eröffnung des Hauptverfahrens und die Untersuchungshaft von Markus Braun gefĂ€hrdet werden.“