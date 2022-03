Angeklagt seien auch der damalige Statthalter von Wirecard in Dubai Oliver Bellenhaus und Stephan von Erffa, der ehemalige Chefbuchhalter und Vizefinanzvorstand. Sollte es zu einem Prozess kommen, würde den Angeklagten bis zu zehn Jahre Haft drohen. Die Staatsanwaltschaft und die Verteidiger der Angeschuldigten reagierte auf eine Handelsblatt-Nachfrage zunächst nicht.

Marsalek noch immer abgetaucht

Ex-Asienvorstand Jan Marsalek, jener Mann, bei dem nach bisherigen Erkenntnissen so gut wie alle Stränge des Milliardenbetrugs zusammenliefen, ist nicht mit angeklagt. Eine Anklage zu einem späteren Zeitpunkt ist aber möglich, bisher sagte 450 Zeugen aus. Marsalek ist am 19. Juni 2020 abgetaucht und befindet sich seither auf der Flucht. Er wird in Russland vermutet.