Offenbar war bei Wirecard jahrelang eine Betrügerbande um Marsalek am Werk, die Schattenstrukturen etablierten, Bilanzen frisierten und Veruntreuungen in großem Stil durchführten. Marsalek ist nach wie vor untergetaucht und wird in Russland vermutet. Beobachter nehmen auch an, dass er sich für die Flucht das nötige „Kleingeld“ zur Seite gelegt hat. Der größte Teil dürfte vom Kauf des Zahlungsgeschäfts der Great India Retail Group stammen, bei dem es – gelinde ausgedrückt – nicht mit rechten Dingen zugegangen sein soll.