Wirecard-Chef chattete mit BVT-Mann noch Wochen nach der Flucht

Martin W. hatte ihm die Chats nach Erkenntnissen der Ermittler unter dem Decknamen John Green am 19. September 2020 weitergeleitet, zwei Monate nach Marsaleks Flucht. Offenbar chattete W. noch Wochen, nachdem der ehemalige Wirecard-Vorstand abgetaucht war, mit Marsalek.

Daraus lässt sich auch genauer schließen, wie Marsalek die Stunden vor seiner Flucht verbrachte. Am 18. Juni 2020 traf er sich mit W. und einer Freundin in einem italienischen Restaurant in der Münchener Innenstadt. Einen Tag später flog er am Abend vom Flugplatz Bad Vöslau nach Minsk und reiste später vermutlich nach Moskau weiter. Dann verliert sich seine Spur.