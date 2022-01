Außenministerium: Entschuldigung für Marsalek-Leak nicht vorgesehen

Das österreichische Außenministerium sieht im Zusammenhang mit aus seinem Bereich 2018 an Ex-Banker Jan Marsalek geleakten Geheimakten der "Organisation für das Verbot chemischer Waffen" (OPCW) keinen Bedarf für eine Entschuldigung. Auch habe der Vorfall, zu dem weiter Ermittlungen liefen, keine Konsequenzen für die bilaterale und multinationale Zusammenarbeit gehabt. Dies erklärte das Außenamt jüngst in Beantwortung einer APA-Anfrage nach dem Auskunftspflichtgesetz.

Bei der Preisgabe von klassifizierten Dokumenten handle es sich um eine individuelle gerichtliche Straftat und Mitgliedstaaten der OPCW, darunter Österreich, seien verpflichtet im Fall einer mutmaßlichen Vertraulichkeitsverletzung entsprechende Verfahren einzuleiten. "Eine Entschuldigung des Staates, in dessen Jurisdiktion eine Vertraulichkeitsverletzung stattgefunden hat, ist nicht vorgesehen und stand daher nie zur Diskussion", erläuterte das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA).

"Organisatorische, personelle, dienstrechtliche Schritte“

Negative Auswirkungen der Causa, bei der mit "OPCW Highly Protected" und somit in Österreich als "Geheim" klassifizierte Dokumente weitergeben worden sein sollen, sah man keine: "Es sind keine Fälle der Verweigerung der Übergabe anderer klassifizierter Dokumente im Rahmen der OPCW und auch außerhalb der OPCW bzw. andere Konsequenzen in der bilateralen und multinationalen Zusammenarbeit bekannt", hieß es in der Antwort. Auch seien im Ministerium als Konsequenz des Vorfalls "umgehend organisatorische, personelle und dienstrechtliche Schritte gesetzt worden, um die Sicherheit und Vertraulichkeit klassifizierter OPCW-Dokumente bestmöglich zu gewährleisten".