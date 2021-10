Top-Diplomat suspendiert: Stolperte Peterlik über Marsalek-Affäre?

Auf dem strenggeheimen Dokument soll ein Barcode abgebildet sein, über den man identifizieren konnte, dass es aus dem österreichischen Außenamt stammt.

Außenamt bestätigt Suspendierung

"Es ist zutreffend, dass Johannes Peterlik von der Bundesdisziplinarbehörde per Bescheid suspendiert wurde", bestätigte am Freitag der APA eine Sprecherin des Außenministeriums den KURIER-Bericht. Peterliks Abberufung als österreichischer Botschafter in Indonesien sei nach der Zustellung des Bescheids am 13. Oktober erfolgt, erklärte sie. Bereits im Vorfeld habe das Ministerium umgehend alle notwendigen disziplinarrechtlichen Schritte gesetzt.

Angaben zu den konkreten Vorwürfen wollte man im Außenministerium nicht machen. "Wir bitten um Verständnis, dass man zu laufenden Verfahren keine Stellung nehmen könne. Es gilt die Unschuldsvermutung", betonte die Sprecherin.

Der Botschafterposten in Jakarta wurde bereits Anfang der Woche neu ausgeschrieben.

Von Schwarz zu Blau

Höhepunkt des stetigen Aufstiegs des Wieners Johannes Peterlik, der ursprünglich tief im ÖVP-Milieu verankert war, war der Posten des Generalsekretärs im Außenministerium (2018–2020) – also des höchsten Beamten in dem Ressort. In diese Funktion hatte den heute 54-Jährigen allerdings Außenamtschefin Karin Kneissl berufen, die wiederum der FPÖ ihren Posten verdankte. Peterlik löste dort übrigens den heutigen Außenminister Michael Linhart ab.

Zuvor war der Spross eines Diplomaten Botschafter in Thailand (2009–2013), wo schon sein Vater Österreich vertreten hatte. 1995 bis 2004 war Johannes Peterlik Pressesprecher von Außenministerin Benita Ferrero-Waldner.