Österreichischer Karrierediplomat vom Dienst suspendiert

Höhepunkt des stetigen Aufstiegs des Wieners, der ursprünglich tief im ÖVP-Milieu verankert war, war der Posten des Generalsekretärs im Außenministerium (2018–2020) – also des höchsten Beamten in dem Ressort. In diese Funktion hatte den heute 54-Jährigen allerdings Außenamtschefin Karin Kneissl berufen, die wiederum der FPÖ ihren Posten verdankte. Peterlik löste dort übrigens den heutigen Außenminister Michael Linhart ab.

Zuvor war der Spross eines Diplomaten Botschafter in Thailand (2009–2013), wo schon sein Vater Österreich vertreten hatte. 1995 bis 2004 war Johannes Peterlik Pressesprecher von Außenministerin Benita Ferrero-Waldner.