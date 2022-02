Wirecard: 375 Millionen Euro Schaden in Österreich

„Wie wir heute wissen, waren die Testate falsch“ sagt Breitender. Sowohl dem Aufsichtsrat als auch dem Abschlussprüfer EY wirft der Anwalt „vorsätzliche sittenwidrige Schädigung“ vor.

Zumindest ab 2015 seien wesentliche Teile des Umsatzes der Wirecard frei erfunden gewesen. „Obwohl EY am 8. Februar 2019 konkrete Hinweise hatte, dass in mehreren Fällen nicht vorhandene Umsätze gebucht wurden, hat EY am 24. April 2019 einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk für die Wirecard-Bilanz 2018 erteilt“, behauptet Breiteneder. „Es wurde dem Aufsichtsrat mitgeteilt, dass es diverse Probleme gibt, dennoch wurde das Testat erteilt.“ Er will nun die Frage des Kontrollversagens einer „gerichtlichen Klärung in Österreich zuführen“.