Milliardenbetrug: Der meistgesuchte Österreicher

Flucht via Bad Vöslau

Indes werden in Dubai ziemlich dreist Rechnungen manipuliert, und in Indien wird ein Zahlungsabwickler für lokale Telefonanbieter hin und her verkauft, bis dieser einen Wert von mehr als 300 Millionen Euro statt ursprünglich 35 Millionen hat. Die Differenz könnte Marsalek über einen Fonds auf die Seite geräumt haben – als Notreserve.

Am 19. Juni 2020 flüchtet Marsalek mit einem viersitzigen Business-Jet via Bad Vöslau ins weißrussische Minsk, wie der KURIER aufdeckt, und trifft sich am Vorabend noch mit Verfassungsschützer Martin W. in München. Gebucht wird der Flieger angeblich von Schellenbacher. Marsalek wird von der Polizei zwar am Flughafen kontrolliert, da aber noch kein Haftbefehl vorliegt, kann er ausreisen. Die Staatsanwaltschaft München war zu langsam. Er legt Spuren in verschiedene Länder. Man hat den Eindruck, dass ein Geheimdienst dabei geholfen hat, sogar interne Dokumente philippinischer Grenzbeamten werden gefälscht. Marsalek wird vom deutschen Bundesnachrichtendienst in der Obhut des russischen Geheimdienstes vermutet. Von dort hatte er noch Monate nach seiner Flucht Kontakt – zu Martin W.