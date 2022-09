Wien Energie-Chef mit Klarstellung: Termingeschäfte wurden pausiert

Termingeschäfte wurden am besagten Freitag nach der Preisexplosion sofort pausiert. "Nach den Extremvorfällen am Black Friday haben wir uns entschieden, den Verkauf von Strom am Terminmarkt – im Sinne einer kurzfristigen Notfall-Maßnahme – vorläufig zu sistieren", so Strebl in der Aussendung.

Spotmarkt

Der Handel am Spotmarkt - zur Sicherstellung der Versorgungssicherheit – gehe weiter, heißt es in der Aussendung. Am Spotmarkt müsse man im Vergleich zum Termingeschäft weniger Sicherheiten hinterlegen. Gleichzeitig biete er auch weniger Preisstabilität.