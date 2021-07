Wieder auf fast 40.000 Dollar: Amazon sorgt für Bitcoin-Preisanstieg

Es ist mal wieder so weit: Unter Krypto-Fans herrscht seit dieser Woche erneut Jubelstimmung. Denn der Wert der bekanntesten Kryptowährung Bitcoin, der in den vergangenen Wochen zwar langsam, aber stetig gesunken war, schoss am Montag ruckartig in die Höhe und kratzt aktuell wieder an der Marke von 40.000 US-Dollar.

Erst am vergangenen Dienstag war ein Bitcoin erstmals in diesem Jahr weniger als 30.000 Dollar wert gewesen. Vor allem die angekündigte Regulierung von Kryptowährungen im asiatischen Raum, allem voran in China, hatte die Talfahrt befeuert.