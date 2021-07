Weniger Bargeld? Wie das Zahlen der Zukunft aussehen wird

Inklusion geht aber noch weiter: Aktuell sei die OeNPAY auch in Gesprächen mit der Erste Foundation über pflegebedürftige Menschen. „Wir suchen nach Lösungen, wie man diesen Gruppen einen besseren Zugang zu Zahlungsmöglichkeiten geben kann“, so Krick. Oft würden von dieser Bevölkerungsgruppe ja sämtliche Zahlungen über Bargeld abgewickelt – was mit Risiko verbunden und anfällig für Diebstahl ist.

Chancengleichheit ist auch ein Thema, in dem Konsumentenschützer ein Problem der Digitalisierung sehen. Denn ältere Menschen oder jene, die – aus welchen Gründen auch immer – keine digitalen Zahlungsmöglichkeiten nutzen möchten, tun sich schwer. Banken würden die Digitalisierung auch gern als Steuerungsmittel nützen, meint Bernd Lausecker, Finanzexperte beim Verein für Konsumenteninformation.

Denn wer seine Zahlungen nicht digital abwickeln möchte, der muss immer öfter und immer tiefer in die Tasche greifen – siehe Zahlscheingebühr. „Der Zahlungsverkehr ist eine Basisfunktion. Diese so einzuschränken, trotz aller Kostennotwendigkeit, dass Teile der Bevölkerung ausgeschlossen werden, sehe ich kritisch“, so Lausecker.

Eine weitere Sorge sei das Risiko der Kriminalität, so Arbeiterkammer-Finanzexperte Christian Prantner. So gebe es mit internationalen Unternehmen, die keine Repräsentanz in Österreich hätten, Probleme beim Kundenservice.