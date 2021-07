Ersetzt der digitale Euro bald das Bargeld?

Wir Österreicherinnen und Österreicher können nicht ohne Bargeld. Zumindest laut Statistik, denn europaweit sind wir jene Nation, bei der das Bargeld am beliebtesten ist. Bald könnte jedoch eine ganz neue Zahlungsmethode hinzukommen, nämlich der digitale Euro. Bereits am morgigen Mittwoch stimmt die Europäische Zentralbank (EZB) über die Einführung des E-Euros ab. Doch was genau können wir uns darunter vorstellen? Wird diese neue Zahlungsart bald das Bargeld ablösen und welche Vorteile und Risiken würde diese Neuheit mit sich bringen? KURIER-Wirtschafts-Ressortleiter Wolfgang Unterhuber kennt sich mit diesem Thema ganz genau aus und hat heute die wichtigsten Fakten zu diesem Thema.

Außerdem: Wie steht es derzeit um die Impfpflicht in Österreich und Europa?