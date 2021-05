Hat China die Kontrolle?

Deshalb steht der absolute Großteil der Serverfarmen inzwischen in Ländern, in denen der Strom besonders billig ist. Neben einigen wenigen Ausnahmen in Osteuropa, Nordamerika oder Afrika ist das vor allem in China der Fall, wo Schätzungen zufolge 80 Prozent der weltweit neu geschürften Kryptowährungen entstehen.

Knapp 40 Prozent der in China betriebenen Serverfarmen werden in der Provinz Xinjiang betrieben, die in den vergangenen Jahren vor allem aufgrund der Unterdrückung der dort lebenden uigurischen Minderheit im Fokus stand. Dort ist nicht nur der aus etlichen Kohlekraftwerken generierte Strom unvergleichlich billig, wo meist Uiguren Zwangsarbeit verrichten müssen. Auch die in den Serverfarmen selbst angestellten Chinesen arbeiten für Niedrigstlöhne.

“Der asiatische Markt ist da hemmungslos. Sie werden in Europa niemanden finden, der für vergleichbares Geld in einer Serverfarm arbeiten würde”, meint Engelsberger. “Alleine die Hitze, die durch die tausenden Rigs entsteht, ist enorm. Und ständig fallen einzelne Rechner aus und müssen gewartet werden.”

Doch nicht nur aufgrund der vorherrschenden Arbeitsbedingungen sorgt die Verlagerung der Serverfarmen nach China für massive Kritik. Wie eine kürzlich in Peking(!) veröffentlichte Studie zeigt, ist der Stromverbrauch der Schürfhallen inzwischen so enorm, dass er die Klimaziele der Volksrepublik für das Jahr 2030 ernsthaft gefährdet: Demnach sollen chinesische Serverfarmen schon 2024 für einen CO2-Ausstoß von knapp 130 Millionen Tonnen verantwortlich sein - mehr als doppelt so viel wie ganz Österreich.