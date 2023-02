Wie "Finfluencer" das Anlageverhalten junger Menschen beeinflussen

"Unsere Studie zeigt allerdings ein anderes Bild der befragten Follower*innen: Sie sind überdurchschnittlich hoch gebildet, sehr interessiert an Investments, nutzen unterschiedliche Informationsquellen und verfolgen langfristige Anlageziele." So gaben 99 Prozent der Befragten an, am langfristigen Vermögensaufbau interessiert zu sein. 88 Prozent streben eine finanzielle Unabhängigkeit an.

Haftungsausschluss

Die im Artikel besprochenen Investments dienen ausschließlich der unverbindlichen Information und ersetzen keine professionelle Beratung. Weder stellen diese Angaben ein Angebot, eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Kauf oder Verkauf der erörterten Finanzprodukte, noch eine Erbringung von Anlageberatung dar. Der KURIER übernimmt insbesondere keine Haftung für künftige Kursentwicklungen.