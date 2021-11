„Ziemlich gut veranlagt“ – der neue KURIER-Podcast

Die Zinsen sind am Boden, die Inflation steigt. Dennoch bleiben viele Österreicher dem Sparbuch treu, weil oft das nötige Wissen zu besseren Veranlagungen fehlt.

Das wollen der KURIER und kronehit in Audioform ändern. Robert Kleedorfer, stv. Ressortleiter der KURIER Wirtschaftsredaktion, und kronehit-Digitalchef Rüdiger Landgraf starten daher den Podcast „Ziemlich gut veranlagt“. Anhand aktueller Themen werden dabei wöchentlich Alternativen zum Sparbuchsparen aufgezeigt. In der ersten Folge werden u. a. die Themen Inflation, Pharma- und Biotechaktien sowie der Hype um Tesla und Rivian zugleich informativ als auch unterhaltsam besprochen.

Selbsterfahrung

„Mit dem Podcast soll den Zuhörern die Welt der Wertpapiere näher gebracht werden“, sagt Kleedorfer. Er selbst investiert in diverse Einzeltitel und Investmentfonds, aber auch in Immobilien-Veranlagungen. Das Wissen dazu hat er sich im Laufe der vergangenen 20 Jahre mehr oder weniger selbst angeeignet. "In der Schule blieben diese Informationen außen vor. Da dies heute großteils noch immer so ist, versuchen wir über das junge Medium Podcast Menschen dieses Wissen auf eine andere Art und Weise zu vermitteln."

"Ich habe während der Corona Krise bemerkt, dass viele Leute wenig darüber wissen – was schade ist, denn der Weg zur finanzieller Unabhängigkeit führt auch über das Thema Veranlagung", ergänzt Landgraf. "Das hat auch nichts mit Intelligenz oder speziellen Talenten zu tun – in unserem Bildungssystem spielt Veranlagen praktisch keine Rolle, woher sollte man es dann auch wissen. Dabei ist es heute durch die Digitalisierung einfacher als je, Aktien und Co zu kaufen und zu verkaufen, und vor allem kein Privileg der oberen 10.000 mehr."

Hören Sie rein unter KURIER Podcats.