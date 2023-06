Wettbewerbsbehörde beantragt Geldstrafe gegen Peugeot

Strittig war neben Fragen der Preissetzung etwa, wie weit sich Peugeot im Interesse seiner Marken-Identität in die Ausstattung der Händlerstandorte einmischen dürfe.

Konsequenzen für die Branche

Von dem Urteil hatten sich manche Konsequenzen für die Geschäftspraktiken in der gesamten Branche erwartet. Das Bundesgremium Fahrzeughandel und die Bundesinnung der Fahrzeugtechnik in der WKÖ, der Verband österreichischer Kraftfahrzeugbetriebe (VÖK) und der Klub der Österreichischen Peugeot-Händler bezeichneten des als einen "Durchbruch in dem jahrzehntelangen Bemühen um mehr mehr Fairness in der Hersteller-Händlerbeziehung"