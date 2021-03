Peugeot hat Marktmacht gegenüber Händlern missbraucht

Es betrifft nicht nur den Verkauf von Neuwagen, sondern auch den Werkstättenbereich. Weiters darf Peugeot die Kosten für Überprüfungen wie sogenanntes Mystery Shopping nicht mehr auf die Händler abwälzen.

Die Frage, inwiefern der wirtschaftliche Druck, an Aktionen teilzunehmen als Missbrauch der Marktmacht zu werten ist, wird an das OLG zurücküberwiesen.

Urteil mit weitreichenden Konsequenzen

Das OGH-Urteil könnte weitreichende Konsequenzen für die Branche haben. Peugeot muss sein Vergütungsmodell binnen drei Monaten entsprechend ändern. Betroffen sind also alle österreichischen Peugeot-Händler. Da der OGH einen Verstoß gegen geltendes Recht festgestellt hat, könnten diese auch zivilgerichtlich Schadensersatz fordern.

In weiterer Folge könnte das Urteil auch Signalwirkung für andere Marken haben und, so Thyri, „auf mittelfristige Sicht die Machtbalance“ zwischen Händlern und Herstellern beeinflussen.

Das Bundesgremium Fahrzeughandel und die Bundesinnung der Fahrzeugtechnik in der WKÖ, der Verband österreichischer Kraftfahrzeugbetriebe (VÖK) und der Klub der Österreichischen Peugeot-Händler begrüßten die Entscheidung des Gerichts. Es handle such um einen "Durchbruch in dem jahrzehntelangen Bemühen um mehr mehr Fairness in der Hersteller-Händlerbeziehung", erklärten die Verbände in einer Aussendung.

Peugeot ist Teil der PSA-Gruppe, die im Jänner 2021 mit Fiat Chrysler zum Konzern Stellantis fusioniert wurde. Mit Marken wie Opel, Chrysler, Fiat, Abarth, Alfa Romeo und Jeep ist Stellantis der zweitgrößte Automobilimporteur in Österreich.