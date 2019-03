Österreichischer Autohändler klagt Peugeot

Alles was die Händler jetzt anstreben würden, sei eine Feststellung des Gerichts, dass ein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung vorliege. Damit hätten sie eine Waffe in der Hand, die stark genug wäre, um Peugeot dazu zu bringen, auf Augenhöhe mit ihnen zu sprechen, erklärt Edelsbrunner.

Man wolle wie Partner miteinander reden und künftig Investitionen absprechen. Peugeot solle seinen Teil dazu zahlen. Weitere Klagen wären nur als allerletzter Schritt denkbar. Dann könnte es aber auch zu Entschädigungsforderungen kommen. „Es ist wichtig, dass man mit dem Hersteller gut auskommt“, sagt Edelsbrunner. Wenn man miteinander arbeiten muss, sei es nicht gut, wenn man sich vor Gericht treffe.

Signalwirkung

Sollte das Gericht die Feststellung treffen, dass Peugeot seine Marktmacht missbrauche, hätte das laut Edelsbrunner eine große Signalwirkung. Das würde dann auch für andere Marken gelten. Das aktuelle Verfahren sei übrigens nur in Österreich möglich, da es im Unterschied zu anderen Ländern hier ein Kfz-Schutzgesetz gebe. Je nach Gesetzeslage im Ausland könnte es aber auch dort wirksam werden. Der Händlerverband konnte nicht selbst klagen , das war nur einem Händler möglich. Entsprechend schwierig war es, einen zu finden, da der Markenverlust drohe, so Edelsbrunner. Nun habe sich aber doch einer bereit erklärt.

Bis zum 11. April stehen noch drei Tagsatzungen an, dann will das Gericht entscheiden. „Ein Zeichen, dass sie es rasch durchziehen wollen“, sagt Edelsbrunner.

Gängige Praxis

Die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) versteht die Klagen der Händler. „Solche Praktiken gibt es nicht nur bei Peugeot, sondern auch bei anderen Herstellern“, sagt Theodor Thanner, Generaldirektor der BWB. Nachdem am ersten Tag die Argumente des Klägers gehört worden seien, könne sich in der Folge Peugeot äußern. Dann würde das Gericht Bilanz ziehen. Prognosen seien schwierig, in der Regel würden sich die Streitparteien aber irgendwie einigen, so Thanner.