Westbahn verbilligt im Kampf gegen ÖBB Pendler-Tickets

Die Westbahn holt im Streit mit den ÖBB zu einem weiteren Schlag aus. Ab 13. Dezember steht ja auf der Westbahn-Strecke ein Fahrplanwechsel auf dem Programm, weil dann die überregionalen Züge der ÖBB (IC, Railjet) direkt zum neuen Hauptbahnhof fahren und nicht mehr zum Westbahnhof. Auch ein Halt in Wien-Hütteldorf ist dann nicht mehr vorgesehen. Genau ab diesem Zeitpunkt will nun die Westbahn einen Halt am Bahnhof Tullnerfeld in ihr Programm aufnehmen und kündigt außerdem neue Zeitkarten für Pendler an - die preislich teilweise mehr als zehn Prozent unter denen des VOR liegen (Preise der neuen Zeitkarten: siehe unten).