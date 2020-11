Wer stürzt sich in den Abenteuerpark?

Gemeinsam mit Servus TV sucht der KURIER daher in einer fünfteiligen Serie Unternehmens-Nachfolger. Gerade und besonders in Zeiten wie diesen. Interessenten wenden sich bitte an wirtschaft@kurier.at oder an nachfolger@servusTV.com

Grillericoo e.U., Graz

Die Leidenschaft fürs Grillen hat Markus Grübler 2016 dazu gebracht, ein Fachgeschäft für Grillgeräte und -zubehör zu eröffnen. Da das Unternehmen viel Zeit beansprucht, die er lieber mit seiner Familie verbringen würde, sucht er einen Nachfolger. Ursprünglich als Online-Shop konzipiert, findet der Großteil des Geschäfts am Standort in Graz statt.