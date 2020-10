16.700 Unternehmer suchen Nachfolger

Die Corona-Pandemie ist für viele dieser Betriebe ein herber Schlag. Die wirtschaftlichen Folgen der Krise treffen KMU denn auch härter als größere Unternehmen, wie eine aktuelle Studie der Unternehmensberatung Bezan & Ortner jüngst feststellte. Die oft bemühte Formulierung, dass eine Krise auch eine Chance ist, ist bei vielen KMU aber keine leer Worthülse.

60 Prozent der von Bezan & Ortner befragten Unternehmen setzen gerade jetzt auf die strategische Neuausrichtung des Vertriebs. Aber auch die Digitalisierung spielt eine wichtige Rolle. So haben ebenfalls rund 60 Prozent der Befragten angegeben, Prozesse im eigenen Unternehmen zu digitalisieren.

Neue Serie

Umso wichtiger sind die Hilfspakete der Regierung, um gerade solche Unternehmen durch die Krise zu tragen. Es sichert nicht nur ihre Existenz, sondern auch die ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Tatsächlich beschäftigten die 345.000 KMU hierzulande vor Corona knapp zwei Millionen Menschen. Und sie bildeten rund 52.900 Lehrlinge aus.

Knapp ein Viertel dieser Betriebe wird in den kommenden fünf Jahren übergeben werden. Beunruhigend ist jedoch, dass davon ganze 16.700 Unternehmen noch keinen Nachfolger haben. Der private Fernsehsender Servus TV und der KURIER unterstützen daher die Unternehmer bei ihrer Nachfolgesuche.

Servus TV wird in einer fünfteiligen Serie die Unternehmen in einer eigenen Sendung vorstellen („Die Nachfolger“, immer am Donnerstag um 21.10 Uhr). Der KURIER porträtiert die Unternehmen schon vorab ein Mal in der Woche. Wir starten gleich in der morgigen Ausgabe damit.

Schließlich geht es dabei nicht nur um Zahlen, sondern auch um die Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Insbesondere um die Zukunft von Zehntausenden Jobs.