Mein erstes Mal: Die ersten 100 Tage im Job

Herausforderung: soziales Miteinander

Auf die Social Skills kommt es an. Darin sieht auch Arbeitspsychologin Astrid Roth eine der größten Herausforderungen für junge Leute im ersten Job. „In der Schule war man unter Gleichaltrigen. Plötzlich muss man mit unterschiedlichen Generationen zusammenarbeiten. Damit ist das Fachliche weniger eine Herausforderung für die Jobstarter als das soziale Miteinander“, sagt Roth.

Wie verhalte ich mich richtig im Job? Wie finde ich mich zurecht? Wie kann ich mich organisieren? Das sind laut Expertin die großen Fragen, mit denen Jobeinsteiger konfrontiert werden. „Plötzlich wird einen nicht mehr ständig gesagt, was man zu tun hat. Jetzt heißt es, Eigenverantwortung übernehmen und etwas Eigenes aus sich selbst heraus schaffen.”

Alles auf Anhieb können zu müssen oder keine Fehler machen zu dürfen; die Furcht davor, etwas nicht zu schaffen, das sind laut Roth die größten Ängste der Jobanfänger. „Ihnen muss bewusst sein, dass Führungskräfte Perfektion nicht verlangen. Sie geben einen die Zeit, sich einzuarbeiten und die ideal handelnde Führungskraft bindet den Neuling gut in das Team und in die Firmenkultur ein.“

Die größte Lernaufgabe für die Jobneulinge ist laut Roth zu verstehen, was Arbeit an sich und Eigenverantwortung bedeutet. Dass eine fixe Anstellung Freude und Sinn stiftet. „In der Schule konsumieren die Jungen Wissen. In der Arbeit geben sie das Wissen dann her. Zusätzlich bekommt man rasch Rückmeldung über das eigene Handeln. Daran wächst und lernt man“, erklärt Roth.

Damit die ersten Tage im neuen Job leichter fallen, rät Roth zu Mut und zum Fragen stellen. Kennt man sich wo nicht aus, solle man sich ruhig trauen, das auszusprechen. Beobachten, wie es die Mitarbeiter machen, hilft ebenfalls sich in die Firmenkultur einzugliedern.

Tauchen schwerwiegende Probleme auf, solle man zuerst mit Freunden und Eltern darüber sprechen. Dann zähle auch hierbei Offenheit und Mut, sein Anliegen in der Firma kundzutun. Roth: „Plötzlich hat man viel mehr Freiraum in seinem Schaffen, mehr als in der Schule. Damit muss man lernen umzugehen. Das Wichtigste dabei ist, dass man Vertrauen in seine Fähigkeiten hat.”