Nachfolger für Alpakas und Geigen

Gemeinsam mit SERVUS TV sucht der KURIER daher in einer fünfteiligen Serie Unternehmens-Nachfolger. Gerade und besonders in Zeiten wie diesen. Interessenten wenden sich bitte an wirtschaft@kurier.at oder nachfolger@servusTV.

Alpaka-Erlebnis GmbH, Wiener Neustadt

Das Ehepaar Gabriele und Walter Schneidhofer züchtet seit acht Jahren Alpakas. Seit 2015 betreiben sie mit der Boutique „Alpaka und Zirbe“ in der Wiener Neustädter Fußgängerzone einen Fachhandel für Produkte aus der Wolle der Tiere. Das Angebot umfasst neben Kleidung auch Artikel wie Decken und Stofftiere, der Großteil davon wird aus Peru importiert. Etwa ein Drittel des Umsatzes macht das Unternehmen mit Produkten aus österreichischem Zirbenholz.