Welche Branche bei Forschung und Entwicklung in Führung liegt

IT-Branche als Top-Investor

An der Spitzen in Sachen in Sachen Innovationsforschung ist hierzulande die IT-Branche. Jeder sechste Euro wird in Forschung und Entwicklung investiert. Damit investieren österreichische Technologieunternehmen einen deutlich größeren Teil ihrer Umsätze in Forschung und Entwicklung (16,9 %) als internationale Player (8,9 %). Weltweit ist die Pharma- und Biotech-Branche Vorreiter bei der F&E-Intensität: Rund 16 Prozent der Umsätze werden in Innovation gesteckt.

„Österreichische Technologiebetriebe haben es in vielen Nischen bis an die Weltspitze geschafft – und das ist vor allem einer vorausschauenden Investitionsstrategie zu verdanken“, so Reimoser.