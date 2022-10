Metaller-KV: Arbeitgeber bieten nun 4,1 % plus Erfolgsbeteiligung

"Jetzt wird es sehr ernst. Die nächste Runde mit dem FMTI wird entscheiden, ob ein Arbeitskampf notwendig wird. Das Angebot der Arbeitgeber liegt weiterhin bei 4,1 Prozent und ist eine Verhöhnung der Beschäftigten", sagen die Chefverhandler auf Gewerkschaftsseite, Rainer Wimmer (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA).

Betriebsräte-Konferenz vor nächstem Verhandlungstermin

Die Gewerkschaften PRO-GE und GPA fordern ein Plus von 10,6 Prozent und wollen vor dem nächsten Verhandlungstermin am 3. November eine große Betriebsräte-Konferenz in St. Pölten abhalten. Bei dieser Konferenz am 2. November sollen laut Gewerkschaft PRO-GE die finalen Abstimmungen für einen Arbeitskampf getroffen werden. Sollte auch die vierte Verhandlungsrunde am 3. November scheitern, kommt es zu Warnstreiks, droht die Gewerkschaft.