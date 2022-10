Herbstlohnrunde: Es wird immer heißer

Aktuell verhandeln die Metaller in der dritten Runde um eine Erhöhung der Kollektivverträge in der metalltechnischen Industrie. Die Zeichen stehen derzeit auf Sturm. Doch der Herbst ist nicht nur bei den Metallern ein heißer, auch in anderen Branchen wird heftig gefeilscht. Der KURIER liefert einen Überblick, wie es wo steht.

Die Beschäftigten der Metallindustrie hielten vor der dritten Verhandlungsrunde Betriebsversammlungen ab, sie fordern von den Arbeitgebern 10,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt und sehen das Angebot von 4,1 Prozent der Arbeitgeber als Provokation. Außerdem würden die Zeitarbeiter und die Lehrlinge überhaupt leer ausgehen. Die Arbeitgeberseite fühlt sich bei den laufenden Kollektivvertragsverhandlungen falsch verstanden. Ihr Angebot für ein Lohnplus von 4,1 Prozent würde die Kerninflation abdecken, die etwa Energiekosten aus der Inflationsberechnung ausschließt, da die Preisschwankungen in diesem Bereich importiert werden.

Davon seien Arbeitgeber wie Arbeitnehmer gleichermaßen betroffen. Die Anti-Teuerungspakete der Bundesregierung würden diesen Anteil der Inflation abdecken und sollten bei den Lohnverhandlungen berücksichtigt werden, was die Arbeitnehmervertreter der Gewerkschaften GPA und PRO-GE ablehnen. Die Streikwahrscheinlichkeit ist in dieser Branche derzeit als „hoch“ einzustufen.

Ergebnisloser Abbruch

Die zweite Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die 130.000 Beschäftigten des privaten Pflege-, Gesundheits- und Sozialbereichs ist Mittwoch vergangener Woche nach rund zwölf Stunden ergebnislos abgebrochen worden. Die Arbeitgeber bedauerten, dass es noch zu keiner Einigung gekommen ist. Sie besserten ihr Angebot von 7,18 auf 7,5 Prozent, mindestens 150 Euro, auf, die Arbeitnehmer fordern 15 Prozent, mindesten 350 Euro. Die Forderungen sind damit deutlich höher als bei Handel und Metallern, wo die Gewerkschaftsforderungen bei zehn bzw. 10,6 Prozent liegen.

Die Arbeitgeber des Sozialbereichs werfen den Arbeitnehmern vor, mit ihrer Forderung die Hoffnung auf eine Einigung "zerstört" zu haben. 15 bzw. 20 Prozent lägen jenseits aller Vorstellungswelten. Die Gewerkschaft argumentiert, dass die Mitarbeiter im Gesundheits- und Sozialbereich seien seit drei Jahren im Krisen-Dauereinsatz. Sie brauchten eine Abgeltung deutlich über der Teuerung. Um den Druck zu erhöhen, sollen vom 8. bis 10. November Betriebsversammlungen in der Sozialwirtschaft abgehalten werden. Die 3. Verhandlungsrunde wurde für den 16. November angesetzt. Die Streikwahrscheinlichkeit gilt hier als „mittel“.

Herausfordernde Lage

Die Gewerkschaft GPA fordert für die Beschäftigten im Handel zehn Prozent mehr Gehalt. Als Verhandlungsbasis wurden gemeinsam 6,9 Prozent Inflation vereinbart. Schon vor Beginn der Verhandlungen hatten Arbeitnehmer und Arbeitgeber die Ausgangslage als "herausfordernd" bezeichnet. Auch wenn beide Seiten das gute Gesprächsklima hervorhoben, waren die Bruchlinien schnell klar.

Die Arbeitnehmer fordern "dauerhafte, kräftige Gehaltserhöhungen", die Arbeitgeber wollen hingegen die staatlichen Teuerungshilfen im Gesamtpaket eingerechnet sehen und gehen davon aus, dass diese jedenfalls 2,5 Prozentpunkte der Inflation wettmachen. GPA-Chefverhandlerin Helga Fichtinger wies den Wunsch der Arbeitgeber zurück. "Die Beschäftigten würden sich dann ihre Gehaltserhöhung mit ihrem Steuergeld selbst bezahlen." Die Streikwahrscheinlichkeit gilt hier als „mittel“.

Kein Fortkommen

Derzeit verhandelt auch die Eisenbahnbranche ihren Kollektivvertrag für das kommende Jahr, kommt aber nicht so recht voran. Die Gewerkschaft vida hat die Gespräche zuletzt abgebrochen und Betriebsräteversammlungen angekündigt. Sie fordert eine Erhöhung von brutto 500 Euro im Monat, die Abgeltung der gestiegenen Produktivität sowie die Einführung eines Bruttomindestlohns von 2.000 Euro.

Die Arbeitgeberseite äußerte ihr Unverständnis über den Ärger der Arbeitnehmervertreter. "Für mich ist völlig unverständlich, dass unser Angebot über sieben Prozent Gehaltserhöhung für die vida tatsächlich die Grundlage für den Abbruch der Gespräche, Betriebsversammlungen und mögliche gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen ist", sagte der Obmann des Fachverbandes Schienenbahnen, Thomas Scheiber. Die Forderungen der Gewerkschaften würden den Bahnunternehmen Mehrkosten von 400 Mio. Euro verursachen, rechnete er heute in einer Aussendung vor. Schreiber bietet weitere Gespräche für den 3. November an. Bei den Eisenbahnern ist die Streikwahrscheinlichkeit derzeit „hoch“.

"Realitätsfremdes" Angebot

Auch bei der Österreichischen Postbus AG haben vergangene Woche die Kollektivvertragsverhandlungen begonnen. Der Verhandlungsführer der Gewerkschaft, der Zentralbetriebsratsvorsitzende Robert Wurm, fordert für die Angestellten und Beamten 11,65 Prozent mehr Gehalt plus einen Sockelbetrag von 300 Euro. Das erste Gegenangebot von Arbeitgeber-Seite – eine Erhöhung der Gehälter um sieben Prozent – bezeichnet Wurm als „realitätsfremd“ – auch, „wenn er ein ehrliches Interesse an einer Annäherung“ ortet. Die Streikwahrscheinlichkeit ist hier „mittel“.