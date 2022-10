Metaller-KV: Industrie sieht noch Aufklärungsbedarf

"Die Anti-Teuerungspakete der Bundesregierung gelten speziell diesen Anteil der nicht im Inland entstehenden Inflation ab", begründen die Arbeitgeber noch einmal, warum sie bei den Lohnverhandlungen auch die Hilfen der Regierung berücksichtigt haben wollen - was die Arbeitnehmervertreter der Gewerkschaften GPA und PRO-GE ablehnen.

"Auf gewissen Wohlstandsverlust einstellen"

"Ohne funktionierende Unternehmen gibt es keine Arbeit und kein Steueraufkommen. Daher hilft der Staat in dieser außergewöhnlichen Situation den Menschen mit einem Teuerungsausgleich. Auch von der Krise betroffene Unternehmen, die sonst vielleicht schließen müssten, werden unterstützt. So erhalten wir Arbeitsplätze und sichern Wohlstand. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt und es müssen alle an einem Strang ziehen", so FMTI-Obmann Christian Knill am Donnerstag in einer Aussendung.