Palfinger verzeichnet Rekordumsatz im ersten Halbjahr trotzt schwierigem Umfeld

Ein wesentlicher Erfolgsbeitrag komme aber auch dem diversen Produktmix zu, ergänzte Palfinger-CEO Andreas Klauser. Darüber hinaus habe man mit dem mittlerweile abgeschlossenen Erwerb von Minderheitenanteilen am Hakengerätehersteller Guima Palfinger S.A.S sowie der Eröffnung des Technologiezentrums in Köstendorf wichtige Weichen für die weitere Entwicklung gestellt. Letzteres werde in Zukunft auch dazu beitragen, die Nachhaltigkeitsaktivitäten des Unternehmens voranzutreiben, so Klauser.

17,5 Prozent Zuwachs im ersten Halbjahr

Der Konzernumsatz kletterte im ersten Halbjahr auf rund 1,04 Mrd. Euro - ein Zuwachs von 17,5 Prozent. Im umsatzstärksten Geschäftssegment Sales und Services stiegen die Erlöse um kräftige 13 Prozent. Getragen wurde das Resultat in diesem Bereich von einem gestiegenen Output und Preiserhöhungen. "Die Inflation hat naturgemäß unsere Kosten beeinflusst und das mussten wir auch an den Markt weitergeben", erklärte Strohbichler. Auch Währungseffekte hätten die Entwicklung begünstigt. Der Auftragsstand befinde sich auf Rekordniveau.