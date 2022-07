Börse aktuell: Euro gegen Dollar auf 20-Jahrestief

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag tief im Plus gezeigt. Der heimische Leitindex ATX notierte um kurz nach 14 Uhr mit einem satten Aufschlag von 2,42 Prozent bei 2.829,32 Einheiten. Auch an den europäischen Leitbörsen herrscht eine sehr positive Anlegerstimmung vor.

Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag zu Mittag deutlich höher präsentiert. Der heimische Leitindex ATX weitete bis 12 Uhr sein Plus auf 2,16 Prozent bei 2.822,12 Einheiten aus, nachdem er zuvor zwei Verlusttage in Folge absolviert hatte. Auch an den europäischen Leitbörsen gibt es am Berichtstag eine klar positive Anlegerstimmung zu beobachten.

Die hohen Energiepreise lassen bei Shell die Kassen klingeln. Daher wird der britische Ölkonzern seine Abschreibungen auf Öl- und Gasanlagen in Höhe von bis zu 4,5 Milliarden Dollar (4,42 Mrd. Euro) rückgängig machen, wie Shell am Donnerstag mitteilte. Die Raffineriemargen hätten sich im zweiten Quartal fast verdreifacht. Die Einnahmen aus dem Handel mit Öl und raffinierten Produkten seien stark, allerdings niedriger als im ersten Quartal. Shell erklärte zudem, sein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 8,5 Mrd. Dollar im zweiten Quartal abgeschlossen zu haben.

Der deutsche Aktienmarkt ist am Donnerstag schwungvoll in den Handel gestartet und hat seine Vortageserholung ausgeweitet. Der Leitindex DAX stieg im frühen Geschäft um 1,36 Prozent auf 12.765,45 Punkte. Am Mittwoch hatte der Leitindex um mehr als 1,5 Prozent zugelegt, nachdem er am Dienstag auf den tiefsten Stand seit eineinhalb Jahren abgesackt war.

Der steirischen Anlagenbauer Andritz hat einen Millionen-Auftrag in der Schweiz an Land gezogen: Die Steirer werden alle vier Kaplanturbinen des Wasserkraftwerks Ryburg-Schwörstadt sanieren. Das Laufwasserkraftwerk ist mit 120 Megawatt das leistungsstärkste Wasserkraftwerk am Hochrhein. Andritz ist einer der ursprünglichen Lieferanten und hat bereits 1930, als das Kraftwerk in Betrieb genommen wurde, zwei Maschinensätze geliefert, hieß es in einer Aussendung.

07/07/2022, 08:44 AM | Melanie Klug