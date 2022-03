Unternehmen

Die Austria Technology & Systemtechnik AG (AT&S) ging 1987 aus der Privatisierung mehrerer verstaatlichter Industriebetriebe durch die Investoren Hannes Androsch und Will Dörflinger hervor. Beide halten über ihre Privatstiftungen jeweils 18 Prozent am börsenotierten Unternehmen, der Rest ist in Streubesitz.

AT&S zählt zu den führenden Herstellern von Leiterplatten und IC Substraten der Welt. Die Produktionsstandorte befinden sich in Leoben und Fehring in Österreich, in China (Chongqing, Shanghai), Korea (Ansan nahe Seoul) und Indien (Nanjangud). Ein weiteres Werk wird gerade in Kulim/Malaysia gebaut. Insgesamt werden 12.000 Mitarbeiter beschäftigt, 1.500 davon in Österreich.

Halbjahreszahlen

Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres stieg der Umsatz um 30 Prozent auf 698 Mio. Euro, der Nettogewinn erhöhte sich ebenfalls um 30 Prozent auf 18 Mio. Euro.

Andreas Gerstenmayer

Andreas Gerstenmayer (57) ist seit 2010 Vorstandsvorsitzender und derzeit auch interimistischer Finanzvorstand. Zuvor war der Diplomingenieur 18 Jahre lang im Siemens-Konzern tätig, etwa als GF der Siemens Transportation Systems Gmbh.