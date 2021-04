AT&S-Chef Gerstenmayer: „Da reißt mir langsam die Hutschnur“

Der Manager schildert die Erfahrungen im Umgang mit Corona in den fünf AT&S-Werken in Asien. Selbst in Indien sei es in der heißesten Phase, in der es bezogen auf die Bevölkerung in der Umgebung des Werkes 30 Prozent an Neuinfektionen gegeben habe, gelungen, den Basisbetrieb aufrecht zu erhalten. Gerstenmayer: „Und jetzt geht es so weit, dass die Politik, die selbst die Dinge nicht im Griff hat, beginnt, uns in der Industrie vorschreiben zu wollen, wie wir die Dinge zu handhaben haben. Ich lasse mir doch nicht von denen, die bewiesen haben, dass sie es nicht können, vorschreiben, was wir zu tun haben. Da reißt mir langsam wirklich die Hutschnur.“

In China sei die Pandemie bereits sehr gut unter Kontrolle. „Die Lokale sind offen, die Leute gehen einkaufen, Maskenpflicht gibt es kaum mehr.“

Die AT&S ist Österreichs größter Investor in China und in der Mikroelektronik im Bereich der Leiterplatten und „IC Substrate“ (integrierte Schaltkreise) ein weltweit führender Hersteller. AT&S-Leiterplatten finden sich in deutschen Autos ebenso wie in amerikanischen Smartphones.

Probleme in der Reisetätigkeit mit Asien gebe es nicht, sie finde ja de facto nicht statt. „Es wäre eine vordringliche Aufgabe der Politik, zu internationalen Vereinbarungen zu kommen, wie wir zumindest die Geschäftsreisen so schnell wie möglich wieder aufnehmen können“, meint der AT&S-Chef.

Neben den Corona-Folgen bereitet ihm Sorgen, dass Europa in der Schlüsseltechnologie der Mikroelektronik massiv an Boden verloren habe. Es fehle in vielen Bereichen die gesamte Lieferkette und große Firmen wie Intel oder Qualcomm, die die Entwicklung vorantreiben würden. 2013 wollte die EU bis 2020 einen Weltmarktanteil in der Mikroelektronik von 20 Prozent schaffen. Heute, 2021, stehe man bei 8,4 Prozent – Tendenz fallend.