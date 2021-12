Einen neuen Weg der Personalrekrutierung geht der steirische Hightech-Konzern AT&S. Mitarbeiter, die potenzielle Kandidaten aus ihrem persönlichen Umfeld für eine offene Stelle empfehlen, können sich einen Bonus in Höhe von 1.000 Euro verdienen. "Knapp 260 Vermittlungen gab es bereits auf diesem Weg, über 70 Bewerber konnten so schon erfolgreich eingestellt werden“, sagt Erwin Zarfl, Director of Human Ressources bei AT&S.

Voraussetzung für die Belohnung ist, dass der neue Mitarbeiter mindestens drei Monate bei AT&S beschäftigt ist. Diese neue Strategie wurde vor allem entwickelt, um die starke Expansion des Unternehmens möglichst ohne Wachstumsschmerzen abzuwickeln.