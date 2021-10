AT&S baut Standort Leoben um 500 Millionen Euro aus

Mit dem größten Industrie-Investment seit Jahrzehnten in der Steiermark lässt der Leiterplattenhersteller AT&S aufhorchen. Bis 2025 sollen insgesamt 500 Millionen Euro in die Erweiterung des Stammwerkes in Leoben-Hinterberg fließen. Konkret soll in neues Forschungs- und Entwicklungszentrum für für Substrat- und Packaging-Lösungen für die globale Halbleiter-Industrie errichtet werden. Zusätzlich erfolgt ein weiteres Technologie-Upgrade bei den Produktionsanlagen.

Mit dem Ausbau sollen 700 zusätzliche Arbeitsplätze bis 2025 geschaffen werden und der Mitarbeiterstand damit auf 2.500 steigen. In der Gesamtinvestitionssumme ist auch die bereits kommunizierte Investitionen für ein Technologie-Upgrade sowie für das neue AT&S-Bürogebäude enthalten. Was das Upgrade anbelangt, soll in Leoben künftig auch eine Kleinserien-Produktion erreichtet werden. Bisher werden hier Vorprodukte für so genannte IC Substrate hergestellt, die an den Produktionsstandorten in Chongqing/China und künftig auch in Kulim/Malaysia zu Endprodukten weiterverarbeitet werden.

Eigene Schule und Kindergarten

AT&S-Vorstandschef Andreas Gerstenmayer sprach von einem "Investitionsschub" für den Standort Leoben. Zusammen mit Kärnten bilde die Steiermark einen "Cluster" für Mikroelektronik. Dabei gehe es auch um eine "Re-Etablierung einer gesamten Lieferkette in der europäischen Halbleiterindustrie".

Um die benötigte Fachkräfte nach Leoben zu holen, werde ein internationaler Kindergarten und eine internationale Schule gebraucht, auch entsprechende Wohnmöglichkeiten müssten zur Verfügung gestellt werden. "Mit dem Ausbau in Leoben werden wir ein Rekrutierungsproblem haben, das wir nicht in Österreich decken werden können", gab AT&S-Aufsichtsratschef Hannes Androsch zu Bedenken. Aktuell könnten in Leoben 90 offene Stellen nicht besetzt werden.

Förderungen

28,5 Millionen Euro Förderung kommt aus dem EU-"Chip-Act", einem Fonds zur Unterstützung der europäischen Halbleiter-Industrie. Zusätzlich kann die staatliche Investitionsprämie, also bis zu 14 Prozent des Investitionsvolumens, genutzt werden.

