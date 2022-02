Milliarden für Mikrochips: EU bläst zur Aufholjagd in der Chip-Industrie

Mit einem milliardenschweren Plan will die EU dem Mikrochipmangel entgegensteuern und sich künftig besser auf dem Weltmarkt platzieren. Am Dienstag stellen Kommissionschefin Ursula von der Leyen und EU-Industriekommisssar Thierry Breton den sogenannten "Chips Act" vor.

Damit sollen rund 43 Milliarden Euro an öffentlichen Geldern mobilisiert werden. Dass es derzeit überall an den dringend benötigten Halbleitern mangelt, ist an den langen Wartezeiten für Neuwagen oder Lieferschwierigkeiten, diversen vernetzten Produkten und sogar bei neuesten Spielkonsolen zu spüren.

Der Chips Act soll verhindern, dass Europa von anderen Regionen wie Asien oder Amerika endgültig abgehängt wird. Auch die USA oder China investieren massiv in diesen Industriezweig - in den USA ist von rund 52 Milliarden Dollar (45 Mrd Euro) die Rede. China dürfte sogar 150 Milliarden bis Ende des Jahrzehnts in die Branche fließen lassen.

Platzhirsch ist aber nach wie vor Taiwan: 50 Prozent aller Halbleiter kommen von der Insel, bei den am weitesten entwickelten Chips beträgt der Anteil sogar 95 Prozent.

Nun legt die EU nach: 13 Milliarden Euro sollen für Forschung und Entwicklung sowie 30 Milliarden Euro für die Errichtung großer Produktionsanlagen mobilisiert werden.

Produktion wird vervierfacht

Das Ziel ist ambitioniert: Der EU-Anteil auf dem Weltmarkt für Chips soll auf 20 Prozent wachsen und damit verdoppelt werden. Dafür müsste sich die Produktion vervierfachen, da erwartet wird, dass sich der Markt bis 2030 verdoppelt.EU-Industriekommissar schwebt der Bau von vier bis fünf Megafabriken in der EU vor. Der US-Gigant Intel sucht derzeit bereits einen Standwort für eine künftige Fabrik.