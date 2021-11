Europas mühselige Aufholjagd nach Chips

Das Ende der aktuellen Unterversorgung wird Europa so schnell nicht erreichen. Denn das Gesetz zum „Europäischen Chips Act“ wird die Kommission voraussichtlich überhaupt erst in der zweiten Hälfte 2022 vorlegen.Zunächst aber gilt es noch Schlimmeres zu verhindern – nämlich den Verkauf von zwei für die Chip-Industrie extrem wichtigen europäischen Unternehmen. „Das wäre ein Supergau“, warnt Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP). „Wir haben den Fehler gemacht, die Produktion von Chips von Europa auszulagern“, sagte sie jüngst in Brüssel. Verhindern kann Schramböck den anstehenden Verkauf des deutschen Unternehmens Siltronic an Taiwan und der britischen Arms Holding an den US-Anbieter Nvidia nicht, doch sie hat in Brüssel Protest eingelegt. Derzeit prüfen die Wettbewerbsbehörden noch.