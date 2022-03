AT&S sucht weltweit 700 Mitarbeiter für Expansion in Leoben

Die größte Investition in der Firmengeschichte tätigt AT&S derzeit in Kulim/Malaysia. 1,7 Milliarden Euro werden dort in ein Werk für ABF-Substrate investiert. Substrate sind die derzeit dominierende Technologie für die Anwendung von Hochleistungsprozessoren, die in den meisten Servern, PCs und 5G-Basistationen zum Einsatz kommen. Sie finden u. a. auch Anwendung in Datenzentren und in der Autoindustrie.