Österreichs Wirtschaft immer internationaler

Methodisch fußt die Teilstudie auf einer multiregionalen Input-Output-Analyse. Betrachtungszeitraum waren die Jahre 2010 bis 2019. Ziel der Studie war es, die volkswirtschaftlichen Effekte durch die Tätigkeit internationaler Unternehmen abzubilden.

Arbeitsplatzgewinn

Insgesamt 1,17 Millionen Arbeitsplätze wurden der Studie zufolge in der vergangenen Dekade von internationalen Unternehmen geschaffen oder gesichert. Das entspricht einem Anteil von 26 Prozent aller Arbeitsplätze. Auch die Beteiligungen und Investitionen ausländischer Unternehmen bescherten dem Staat zusätzliche Einnahmen, durch Steuern und Sozialversicherungsbeiträge etwa. Diese belaufen sich auf durchschnittlich 35,8 Mrd. Euro pro Jahr.

Internationale treiben Forschung an

Einen besonders hohen Anteil haben internationale Unternehmen in Österreich an den Investitionen für Forschung und Entwicklung (F&E) und am Export. Diese machen hierzulande zwar nur 3,3 Prozent aller Unternehmen aus, aber sind für 51,2 Prozent der Unternehmensausgaben für Forschung und Entwicklung verantwortlich und beschäftigen rund 40 Prozent des F&E-Personals in Unternehmen.

Der Anteil an exportierten Gütern und Dienstleistungen von internationalen Unternehmen ist mit 42 Prozent rund doppelt so hoch wie der österreichische Durchschnitt von 24 Prozent.